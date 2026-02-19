福岡県警早良署は19日、福岡市早良区内野3丁目14番付近の道路上で18日午後6時20分ごろ、徒歩通行中の女子児童が車の運転席に乗った男から「ヤッホー」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は30代くらいで黒色の軽自動車に乗っていたという。