深刻化する水不足。一体いつになったら安心できるのでしょうか？この雨不足で、貯水率3％を切るダムも… 【写真を見る】少雨はいつまで？長引く水不足…貯水率3％を切るダムも 来週は“恵の雨”に期待 最新の雨シミュレーション 各地でダムの水が少なくなり始めています。貯水率は愛知県の宇連ダムで2.8%、大島ダムでは20.9%まで下がってきました。また、三重県の北部にある中里ダムでは15.5%まで減少。 また、岐阜県や長