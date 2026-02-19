俳優・小沢仁志（63）が19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。元TOKIOの松岡昌宏（49）がゲスト出演し、一番憧れた先輩グループについて語る場面があった。「光GENJI」の話題になると、松岡は「自分は『光GENJI』がいなかったら、この世界に入ってないですからね。“『光GENJI』に入りたい”って言って、入りましたから」と振り返る。そこで「特に憧れたメンバーは?」と質問されると、松岡は「佐藤アツヒロ先輩ですね」