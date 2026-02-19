◇プロボクシング▽フェニックスバトル・スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）１０００万円トーナメント１回戦〇英豪（判定）牛島龍吾●（１９日、後楽園ホール）元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級スーパー王者の内山高志氏（４６）が、会長初陣を白星で飾った。ジムのプロ１号選手で日本同級１５位・英豪（２５）＝ＫＯＤＬＡＢ＝が、スーパーフェザー級トーナメント１回戦に登場。２回に牛島龍吾（２５）＝八王子中屋＝の