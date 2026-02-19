女子プロレス「マリーゴールド」のワールド王座者・青野未来（３５）が極悪軍団「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」のＣＨＩＡＫＩ（３１）に髪を切り刻まれる暴挙に見舞われた。これまで青野は何度もＣＨＩＡＫＩからの挑戦表明をされてきたが「こんなチンピラにこのベルトはふさわしくない」と拒否し続けてきた。そのため２３日の東京・後楽園ホール大会では青野とＣＨＩＡＫＩのノンタイトルのシングルマッチが組まれ