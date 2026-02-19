日本スケート連盟が2026年2月17日にインスタグラムを更新し、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手（24）、木原龍一選手（33）組と元「KAT-TUN」の亀梨和也さんの3ショットを披露した。「お祝いに来てくださった亀梨和也さんに」日本スケート連盟は「お祝いに来てくださった亀梨和也さんに金メダルをかけていただきました！」とし、三浦選手と木原選手、亀梨さんの3シ