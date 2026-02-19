およそ1300年の歴史をもつ奄美伝統の「大島紬」。その大島紬をリメイクした作品の展示会が、19日から日置市で開かれています。 鹿児島県日置市の東市来町美山にあるログハウス。雑貨店「手づくり屋 温温」です。ハンドメイドの小物や陶器など、県内外およそ40人の作家が手づくりした作品を購入できます。 こちらで19日から始まった大島紬リメイク展。 奄美大島を中心につくられる「大島紬」を仕立て直したジャンパースカ&