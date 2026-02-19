きょう2月19日は二十四節気の「雨水」。雪が雨に変わり、春の訪れを告げるころです。 鹿児島県南さつま市加世田内山田の玉虫野集落にある一本桜は19日、満開になっていました。 花びらがピンク色で、早く咲くのが特徴のイズノオドリコです。 1965年に静岡の伊豆半島で見つかって名付けられた品種で、見つけた造園業の男性がその後、鹿児島に移住して育てた希少な桜のうちの1本です。 今年は例年より少し早く満開を迎えています