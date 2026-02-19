秋田朝日放送 県や秋田市で整備主体などが議論されている新たなスタジアムについて、鈴木知事は「ブラウブリッツ秋田がしっかりと主導権を持って進めていくべき」との認識を示しました。 県は今月、新スタジアムの整備について整備主体は秋田市が望ましいとの考えのもと、県と秋田市による公設での整備やブラウブリッツ秋田を中心とした民間の負担を自治体の負担より多く求め、自治体負担分を県と市で折半するなどの方針案