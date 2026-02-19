秋田朝日放送 県はクマの捕獲に伴う対応にあたった警察官への手当を新たに設け、職員３４０人に支給されることがわかりました。 クマ対応に従事する警察官への手当てについては、去年１２月の県議会で警察官がライフル銃を用いて行うクマ駆除作業や、現場周辺での警戒といった安全確保などが新たに警察職員の手当の支給対象となる条例改正が可決されました。 県警本部によりますと、警察官によるライフル銃の射撃でのクマ