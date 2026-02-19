秋田朝日放送 大森山動物園で秋田市の小学生を対象に、生き物の「なぜ、どうして」を考える動物教室が開かれました。 動物教室には動物園の近くにある浜田小学校の児童が参加しました。まずは動物病院で動物園の獣医の仕事を学びました。大森山動物園には、およそ９０種類５００を超える動物がいて、動物たちの健康を５人の獣医師が守っています。児童たちは、言葉を話せない動物の不調を見つけ出す難しさを学び、治療に使