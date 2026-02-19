秋田朝日放送 県北部を襲った記録的な大雪の影響で1月２１日から一部区間で運転を取りやめていた秋田内陸線が、２１日に全線で運転を再開します。 秋田内陸線では１月からの大雪と除雪車の故障の影響で、１月２１日から一部区間で運転を取りやめていました。秋田内陸線は９日に阿仁合と比立内の間ですでに運転を再開させています。さらに21日の始発からは、比立内と角館の間で運転を再開させます。１カ月ぶりの全線運転再開