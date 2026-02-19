大谷翔平（c）SANKEI ドジャースのデーブ・ロバーツ監督(53)が18日(日本時間19日)、アリゾナ州グレンデールの球団施設で囲み取材に応じ、21、22日(同22、23日)のオープン戦に大谷翔平投手(31)を出場させることを明らかにした。 また山本由伸投手(27)がどちらかの試合に登板することも検討中とした。 前日の大谷が登板したライブBP。主力のパヘス、FA移籍の大物タッカーを連続三振に仕留め