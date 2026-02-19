中日の育成ドラフト1位・牧野憲伸投手（26＝オイシックス）が、日本ハムとの練習試合に3番手で登板。1回を無失点に抑えた。140キロ台中盤の直球で押し、15日のDeNA戦に続いて3者凡退に仕留め「結果がついてきてくれて良かった」と振り返った。26歳のオールドルーキーが、リリーフ左腕として支配下昇格へ向けて好アピールを続けている。