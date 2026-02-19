◇米女子ゴルフツアーホンダLPGA第1日（2026年2月19日イサイアムCC＝6649ヤード、パー72）今季第2戦が開幕し、ツアー7勝の畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が8バーディー、1ボギーの7アンダー65をマークし、開幕戦ヒルトングランド・バケーションズ・チャンピオンズに続く2試合連続の首位発進を決めた。酷暑の中で65の好スコアを叩き出した畑岡は上機嫌だった。「アイアンショットがすごく良くて、チャンス