A代表のように、アジアでライバルたちとの差を示す。U-17日本代表MF和田武士(浦和)は昨年、1歳年上の2008年生まれ世代に加わってU-17ワールドカップ8強。今回は、自分と同じ2009年生まれ世代のチームに入り、「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」(20日〜23日)に挑む。和田はU-17ワールドカップで6試合中5試合に先発し、残り1試合も途中出場。また、高校1年生で浦和トップチームとプロ契約を結んだ注