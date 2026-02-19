あれはなんという名前だったかな▶▶この作品を最初から読む謎のベストセラー作家、その正体は吸血鬼だった――。文芸編集者2年目の瀬名あさひは、憧れの作家・御崎禅の担当を任されることに。御崎禅は経歴や顔、性別、年齢を一切公表せず、圧倒的な人気を誇るベストセラー作家でした。しかし、その正体はまさかの“吸血鬼”。彼は人外の存在による事件に警察と協力して関わっており…!?謎めいた美貌の吸血鬼作家と、新