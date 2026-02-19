本日の日経平均株価は、米株高や円安でハイテク株を中心に買いが優勢となり、前日比323円高の5万7467円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は122社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、26年12月期の見通しが好感された横浜ゴム [東証Ｐ]、ＪＡＸＡの宇宙戦略基金事業(第