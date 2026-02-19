声優の高山みなみ（61）が19日、東京ドームシティプリズムホールで「名探偵コナン展」の開催セレモニーに出席した。テレビ放送30周年を記念したイベント。主人公の江戸川コナンの声を演じる高山は「30年というふうには感じないですね。みんな一緒に年を重ねているのもありますし、何せこのコナンワールドは時間の進みがめちゃくちゃ遅いんです」と笑った。劇中では、コナンが登場してから1年弱しか経過していないといい「自