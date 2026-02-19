金メダル獲得から一夜明け、取材に応じるスノーボード女子スロープスタイルの深田茉莉＝19日、リビーニョ（共同）【リビーニョ共同】スノーボード女子スロープスタイルを19歳で初制覇した深田茉莉（ヤマゼン）が一夜明けた19日、取材に応じ、冬季大会の日本女子最年少金メダルの快挙に「初めて知った。年齢問わずにみんな頑張っているので何歳で取ったとしても同じ価値。自分を超えるような結果を出す人が出てくるのもうれしい」