ミラノ・コルティナオリンピックの大会組織委員会は１９日、松浦透磨（岐阜日野自動車）が出場予定のフリースタイルスキー男子ハーフパイプ予選を悪天候のため２０日に変更すると発表した。五十嵐晴冬（美深エアフォース）がエントリーしている男子エアリアルも２０日に変更され、予選と決勝が行われる。