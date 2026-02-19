iPS細胞を使った再生医療等製品の「リハート」の製造販売承認が了承されたことを受け、開発に取り組んだ澤芳樹大阪大特任教授が19日、大阪市内で記者会見し「治療が世界に普及できるように歩みを進めていく」と述べた。