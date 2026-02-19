第98回キネマ旬報ベスト・テン表彰式が19日、都内で行われた。「国宝」などで主演男優賞に輝いた吉沢亮（32）は「歴史のある賞をいただき、大変光栄。映画を愛する皆さまの、鋭い目線で選出されるこの賞に、役者としてあこがれがあった」と喜びをかみしめた。興行収入が200億円を超えた大ヒット作「国宝」のほか、「ババンババンバンバンパイア」（以下「バババ」）も対象作。歌舞伎役者の半生を描く重厚な「国宝」とは対照的