タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校（中西達也校長）の卒業公演となる「第１１２期生文化祭」（２０〜２２日）のリハーサルが１９日、兵庫・宝塚バウホールで行われた。２０２４年に入学した第１１２期本科生４０人と、２５年入学の予科生が出演し、第１部が日本舞踊と歌、第２部が演劇（Ａ・Ｂ組）、第３部がダンスの構成で行われ、２年間の成果を披露した。歌では槌谷渚さんと石川千乃さんがクラシックのソロで、朗々