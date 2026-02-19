(P)&(C) PLEDIS EntertainmentSEVENTEENが2月27日(金)18時より、配信シングル「Tiny Light」をリリースする。「Tiny Light」は、2026年3月7日よりNetflixにて独占配信されるアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のエンディング主題歌に決定しており、昨年末のSEVENTEENのワールドツアーの日本公演＜SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN＞の最終公演日（12月21日）の福岡公演で、沢山のCARAT（SEVENTEENのファンダム名）の前