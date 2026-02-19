１８日のスノーボード男子スロープスタイルで銀メダルを獲得した長谷川帝勝（たいが）を小学生の時から知る川地武臣さんが１９日、スポーツ報知の電話取材に応じた。川地さんは長谷川が愛知・北名古屋市のサッカークラブチーム「Ｃｅｒｅｚｏｓｅｎｆｌｏｒ（セレッソスエンフロール）」に在籍した小学２年生から指導。当時の様子を「練習時間の２時間くらい前から来ていて、黙々とストレッチ、リフティング、ドリブル、キ