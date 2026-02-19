「敬語はやめようよ！」「名前で呼んでいい？」娘の入園早々、フレンドリーなママ友からの提案に戸惑ってしまった私。仲良くなりたいけれど、どうしてもできない……。距離感の近いママ友との付き合い方に悩む私を救ってくれた、実母の言葉とは？ 筆者の友人が体験談を語ってくれました。 入園直後、ママ友にタジタジ 娘が幼稚園に入ったときのことです。 同じクラスのあるママから、「下の名前は何？」と聞かれました