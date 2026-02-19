◆２軍練習試合巨人２―５ソフトバンク（１９日・ひむか）巨人の育成２年目・坂本達也捕手（２３）が１９日、今季の２軍初対外試合となる練習試合・ソフトバンク戦で?チーム１号?を放った。５点を追う６回に代打で途中出場。カウント１―０から育成右腕・田上の直球を捉えた打球は、左翼フェンスを越える本塁打となった。今キャンプでは大田泰示２軍打撃コーチに指導を受け、打撃を改良。「ホームランを打つバッターではない