ローマで躍動するオランダ代表FWドニエル・マレンイタリア1部ASローマで圧巻のパフォーマンスを続けているオランダ代表FWドニエル・マレンに対して、母国のレジェンドであるヴェスレイ・スナイデル氏が賛辞を送っている。冬の移籍市場で加入して以来、すでに5ゴールをマークする爆発的なスタートを切ったストライカーに対し、オランダメディア「VoetbalPrimeur」が注目した。27歳のマレンは今季、プレミアリーグのアストン・ビ