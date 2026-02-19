ファン・ダイクが負傷の遠藤に言及イングランド1部リバプールの日本代表MF遠藤航が、足の負傷により離脱している。チームを象徴するハードワーカーの不在に、主将のオランダ代表DFフィルジル・ファン・ダイクも深い悲しみを露わにしている。地元紙「Liverpool Echo」が報じた。遠藤は現地時間2月12日に行われたプレミアリーグ第25節サンダーランド戦（1-0）で、今季リーグ戦初スタメンを飾った。しかし、後半に危険なクロスを