前巨人3軍監督の駒田徳広氏（63）が、元巨人ヘッドコーチ・岡崎郁氏（64）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。巨人・戸郷翔征投手（25）が今季復活のために今キャンプでやるべきことを提言した。エースとして期待された昨季は防御率4点台で8勝9敗と大不振に終わった。2度の2軍落ちも復活のきっかけにはならなかった。駒田氏は苦しむ戸郷をどう見ていたのか？「彼を復活させようと試行錯誤した人たちには申し訳ない