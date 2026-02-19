ＡＣＥｅｓ・作間龍斗（２３）が１９日、都内で行われた出演するＷＯＷＯＷの連続ドラマ「ながたんと青と−いちかの料理帖−２」（２０日スタート）完成報告会に眞野陸（１０）と出席した。シーズン１から３年で続編が決まった。作間は「シーズン２の制作がかなってうれしい気持ちでいっぱいです」と喜びを語り、シーズン１の反響の大きさもあって「いろんな層の方に見ていただいた。たくさんの方に愛されている」と実感し