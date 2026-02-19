＜第99回キネマ旬報ベスト・テン表彰式＞◇19日◇東京・オーチャードホール韓国出身のシム・ウンギョン（31）が「旅と日々」（三宅唱監督）で主演女優賞を初受賞した。外国出身の俳優が同賞を受賞するのは、1993年度に「月はどっちに出ている」で受賞したルビー・モレノ（60＝フィリピン）以来32年ぶり2人目となる。撮影を振り返り「1人ではできない。不器用でも1歩、踏み出す…悩んでいた俳優の道を、これからも続けていきたい、