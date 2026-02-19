犬が「ひとりぼっち」だと思っているときの行動5選 1.ずっと後をついてくる 家の中で移動するたびに、すぐ後ろをトコトコとついてくるのは、犬が強い不安を感じているサインのひとつです。 トイレやお風呂にまでついてこようとするのは、飼い主の姿が見えなくなることに恐怖を感じ、常に接触していたいという心理が働いています。 これは「分離不安」の初期症状である場合もあり、ひとりにされることへの警戒心から、一歩も