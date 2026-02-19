犬が『尊敬している人』にしか見せないサイン 指示に従う 「オスワリ」「マテ」などの指示に愛犬がしっかり従うのは、飼い主さんを信頼して尊敬しているからこそです。指示に従うということは「この人の言うことを聞いていれば間違いない」と思っているからこそ。逆に尊敬していない人の指示に従いたいとは思わないのは、犬も人間と一緒です。 ただ「おやつにつられて」指示に従っているだけの場合もあるので、できればおやつ