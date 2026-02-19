Orangestarがオープニング／エンディングを担当する2026年春放送のテレビアニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』の、メインPVが公開された。 （関連：【映像あり】OrangestarがOP＆ED制作アニメ『春夏秋冬代行者 春の舞』メインPV） あわせて、オープニングテーマ「Petals」とエンディングテーマ「花筏」のそれぞれの楽曲名のほか、夏背がボーカルを担当することが公開された。 また、編曲には