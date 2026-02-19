インテルを率いるクリスティアン・キヴ監督が、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）ックアウトフェーズ・プレーオフのボデ／グリムト戦を振り返った。18日、イタリアメディア『フットボール・イタリア』が同指揮官のコメントを伝えている。CLリーグフェーズを10位で終えたインテルは18日、CLノックアウトフェーズ・プレーオフのファーストレグでボデ／グリムトと対戦。20分に先制を許すが、30分にフランチェスコ・ピーオ・エスポー