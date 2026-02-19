現地２月18日、プレミアリーグ第31節で首位のアーセナルが最下位ウォルバーハンプトンと敵地で対戦。２−２で引き分けた。前節、ブレントフォードと１−１で引き分けたアーセナルは開始５分にブカヨ・サカのヘッド弾で先制。56分にはピエロ・インカピエが左足でネットを揺らして追加点を挙げる。しかし、61分にサンティアゴ・ブエノに鮮やかなミドルを決められて１点差に詰め寄られる。さらに90＋４分には相手のクロスに対し