お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史さんは2月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方・町田和樹さん出演のCMについてコメントを投稿しました。【写真】エバース佐々木、相方・町田に激怒⁉「え？パクりネタでCM出てるの？やば」佐々木さんは「俺が考えたネタとなかるてぃんが考えたネタを許可も取らず我がもの顔で使用しピンでCM出演を果たす生粋の卑怯者」とつづり、町田さんが出演しているマクドナルドのCMを引用リポスト