地元のコメで健康を増進させ農業を活性化させようと神石高原町が精米機器メーカーなど2社と協定を結びました。協定を結んだのは神石高原町と和歌山県に本社を置く精米機器メーカー「東洋ライス」。そして神石高原町のまちおこし会社「MSERRNT」です。協定は地元のコメで健康を増進させ農業を活性化させようと結ばれました。こちらは、「東洋ライス」による独自の技術で精米された金芽米です。金芽米は、玄