◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングルショートプログラム(大会12日目/現地17日)ショートプログラムでは日本人選手が上位を占め、74.00で4位となった千葉百音選手が試合後、取材に答えました。試合を振り返り「最初のコンビネーションジャンプで少し詰まってしまったところがあった」としつつ、「それ以外は落ち着いてしっかり動き切れた」とした千葉選手。さらに「覚悟はしていたんですけど、