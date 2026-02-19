中道の小川淳也代表が１８日、ぶら下がり会見で、就任会見のときに「便所行っていい？」と中座したことについて触れた。会見は中道のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでアップされている。小川代表は、「便所という言葉がバズッた。意図せずだと思いますが」という質問に「便所については、申し訳ありません。私の柄の悪さが出たなと思って」と苦笑い。「もうちょっと普通の、私的な場だと、言いにくい言葉が出るのが常なので、よく私