この記事の画像を見る人気恋愛リアリティ番組参加者の「その後」を追う本連載。今回は、恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』シーズン3に参加した水田あゆみさんを取材。水田さんは、番組内で三代目バチェラーの友永真也さんと結ばれたものの、スピード破局を公表。なんと帰国後にバチェラーから「別の参加者が好き」と言われたのだ。そんな衝撃的なクライマックスを経験した彼女は、その後どのような人生を辿ったのか、