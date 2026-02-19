Googleは2月19日、YouTube ショッピング アフィリエイト プログラムの日本導入を正式発表した。日本での最初のECパートナーは楽天グループが展開する「楽天市場」。ユーザーが動画の視聴中に「商品を表示」ボタンを押すと、同一画面上に楽天市場で販売されている商品名や価格などが表示される。そして商品欄から「楽天市場」の商品ページへシームレスに遷移し、商品の詳細を確認、購入できるようになる。楽天市場の出店者は、YouTu