◆練習試合中日４―８日本ハム（１９日・北谷）中日の助っ人陣が存在感を放った。来日２年目のジェイソン・ボスラー外野手が「５番・三塁」で、新外国人ミゲル・サノー内野手が「２番・一塁」で先発出場し、初実戦に臨んだ。２回１死。ボスラーが、日本ハムの先発・金村の高め変化球を完璧に捉えた。打球が右翼の防球ネット上部に直撃する豪快な先制ソロに「状態もいい。ストライクゾーンの球を狙いにいこうとした中での一打