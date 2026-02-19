俳優の吉沢亮が１９日、都内で「第９９回キネマ旬報ベスト・テン」に出席し、映画「ババンババンバンバンパイア」撮影の裏側を語った。吉沢は昨年公開された映画「国宝」と「ババンババンバンバンパイア」での演技が評価され、主演男優賞を受賞した。「国宝」の撮影を終えた１か月後に「ババン―」の撮影に入ったといい、「だいぶ長い間『国宝』に全てをささげていたので、最初は『なんで（オファーを）受けちゃった』のかな