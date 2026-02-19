東京・浅草寺近くの飲食店で呼び込みをするスタッフ。（１月２０日撮影、東京＝新華社記者／賈浩成）【新華社東京2月19日】日本政府観光局（JNTO）が18日に発表した1月の訪日外国人（インバウンド）データによると、中国本土からの訪日客は前年同月比60.7％減となり、昨年12月の45.3％減からさらに減少幅が拡大した。中国人観光客の大幅な減少を受け、1月のインバウンド総数も前年同月比4.9％減となり、4年ぶりに前年割れとな