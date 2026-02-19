巨人から移籍2年目となるソフトバンク・秋広が、紅白戦で快音を響かせた。2安打をマーク。山川らとの自主練習で打撃フォームを修正して臨んだキャンプで、実戦でも快打を披露し「自主トレで練習してやってきたことが、徐々に結果に出ている」と手応えを口にした。キャンプでは全体練習の前後にもバットを振り込む日々だ。昨年5月に巨人からトレードで移籍。開花を目指す大器は「練習通りのスイングが試合でできるように、し