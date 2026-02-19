山岳スキー女子スプリント予選で、スキー板を背負って力走する選手たち＝19日、イタリア・ボルミオ（共同）【ミラノ共同】登山とスキー両方の技術を駆使してタイムを競う新競技、山岳スキーが19日にボルミオで始まり、男女のスプリントが実施された。観戦しやすいコンパクトなコースで各18選手が熱戦を繰り広げ、五輪での継続実施へ上々のお披露目に。男女とも昨年の世界選手権覇者が金メダルに輝き、女子優勝のマリアンヌ・ファ