列島各地を襲う今シーズンの大雪。青森・五所川原市の東北興産では、倉庫50棟中10棟以上が倒壊し、農業用黒土も被害を受けた。公共の除雪作業を優先し、自社の除雪が遅れたことが影響したのだという。50棟中少なくとも10棟に倒壊などの被害屋根から崩れ落ち原形をとどめていない建物があちらこちらに。災害級の大雪は辺りの光景を一変させていた。東北興産・三上大和社長：“あれ？（建物）ないじゃん”って、目を疑いましたね。見